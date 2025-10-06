Théâtre Espèces menacées à Saint Laurent d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Organisé par le comité d’animation

Samedi 18 avril, le Comité d’animation saint-laurentais vous propose d’assister à la représentation de la pièce de théâtre Espèces menacées par Stichomythie & Compagnies.

Rendez-vous à la salle polyvalente

Une comédie déjantée et endiablée 100% d’après Ray COONEY et mise en scène par Fabien AUSTRUY

Musique finale composée par Olivier SAVIGNAC et chorégraphiée par Nadège CAYRON.



Un échange de mallettes, le début des problèmes…

Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû…

Un vaudeville imparable pour les amoureux de la comédie. .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 74 42 95 64

English :

Organized by the entertainment committee

On Saturday April 18, the Comité d’animation saint-laurent invites you to attend a performance of the play Espèces menacées by Stichomythie & Compagnies.

German :

Organisiert vom Animationskomitee

Am Samstag, den 18. April, lädt Sie das Comité d’animation saint-laurentais ein, der Aufführung des Theaterstücks Espèces menacées von Stichomythie & Compagnies beizuwohnen.

Italiano :

Organizzato dal comitato di animazione

Sabato 18 aprile, il Comité d’animation saint-laurentais vi invita ad assistere alla rappresentazione dello spettacolo Espèces menacées di Stichomythie & Compagnies.

Espanol :

Organizado por el Comité de Animación

El sábado 18 de abril, el Comité de animación saint-laurentais le invita a asistir a la representación de la obra Espèces menacées de Stichomythie & Compagnies.

L’événement Théâtre Espèces menacées à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2025-10-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)