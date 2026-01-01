Théâtre Espèces menacées Cattenom

Théâtre Espèces menacées

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Que feriez-vous avec des millions d’euros ?

Les Clopains d’abord vous présente Espèces menacées de Ray Clooney

Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions.

Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil.

Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû…Tout public

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 contact@mairie-cattenom.fr

English :

What would you do with millions of euros?

Les Clopains d’abord presents Espèces menacées by Ray Clooney:

On his birthday, Yvon inadvertently swaps his accountant?s briefcase for a stranger?s on the RER and discovers millions.

He immediately decides to fly to Buenos Aires, Argentina, to start a new life in the sun.

But this is without counting on his wife?s stubborn refusal, the successive intrusions of a couple of inappropriate friends, a dubious policeman, a fussy superintendent, an irascible cab driver, and the arrival of a killer determined to get his due?

