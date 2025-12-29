THÉÂTRE ESPÈCES MENACÉES

Loupian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

La compagnie Méli-Mélo sera présente le vendredi 6 Février au Centre Nelson Mandela à LOUPIAN pour présenter la comédie contemporaine et burlesque de Ray COONEY Espèces Menacées.La pièce retrace l’épopée d’un comptable qui hérite par erreur d’une mallette de plusieurs millions et dont la vie va basculer autour de mensonges rocambolesques.Distribution Marie-Jo HUC, Damien SMAGGHE, Nathalie GOURDIN, Jean LASSAUSAIE, Colette BOBBE, Christian D’OLIVERA, Geneviève GAMEL, Christine PIQUEMAL.Tarif unique 5€ .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

English :

The play tells the story of an accountant who mistakenly inherits a multimillion-dollar briefcase, and whose life is turned upside down by a series of incredible lies.

