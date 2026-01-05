Théâtre €spèces Menacées par les Croquignols Taupont

Théâtre €spèces Menacées par les Croquignols

Salle des fêtes Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Les Croquignols remontent sur les planches en ce début d’année avec une pièce de Ray Cooney €spèces menacées !

l’intrigue Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû…

Neuf représentations sont au programme

– samedi 17 janvier à 20h30

– dimanche 18 janvier à 14h30

– samedi 24 janvier à 20h30

– dimanche 25 janvier à 14h30

– samedi 31 janvier à 20h30

– dimanche 1 février à 14h30

– vendredi 6 février à 20h30

– samedi 7 février à 20h30

– dimanche 8 février à 14h30

Il est vivement conseillé d’acheter les tickets à l’avance au café-Pub alimentation La Korrigane à Taupont ou bien de faire une réservation par téléphone entre 17h et 20h.

La restauration est prévu par les écoles, l’association Platplo et Familles rurales. .

Salle des fêtes Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 88 51 88 86

