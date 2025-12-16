Théâtre Espèces menacées Salle des fêtes Saint-Christophe-en-Brionnais

Théâtre Espèces menacées

Salle des fêtes Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

La Lumière pour Baptiste en partenariat avec la Troupe Bel Air vous propose deux représentations de théâtre de la comédie de Ray Cooney Espèces menacées .

2 bons cadeaux à gagner Le Charolles à Charolles et La Belle époque à La Clayette. .

Salle des fêtes Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 07 16 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Espèces menacées Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-12-16 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III