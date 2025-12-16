Théâtre Espèces menacées Salle des fêtes Saint-Christophe-en-Brionnais
Salle des fêtes Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14 2026-02-15
La Lumière pour Baptiste en partenariat avec la Troupe Bel Air vous propose deux représentations de théâtre de la comédie de Ray Cooney Espèces menacées .
2 bons cadeaux à gagner Le Charolles à Charolles et La Belle époque à La Clayette. .
Salle des fêtes Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 07 16 53
