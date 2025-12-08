Théâtre Espèces menacées Salle des fêtes Saint-Christophe-en-Brionnais

Théâtre Espèces menacées

Salle des fêtes 6 Grande allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14 2026-02-15

Résumé Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil.

Comédie de Ray Cooney.

Les jeunes de l’association joueront une pièce en première partie.

Ces deux séances supplémentaires sont jouées au profit de l’association La lumière pour Baptiste .

