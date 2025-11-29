Théâtre Espèces menacées Miribel Valherbasse
Pièce de théâtre organisée par le comité des fêtes de St Christophe-et-le-Laris, dont tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’AFM Téléthon.
Pièce comique déjà jouée par Gérard Jugnot.
Miribel Espace Haute Herbasse Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 11 21 39
English :
Play organized by the St Christophe-et-le-Laris festival committee, with all proceeds going to the AFM Téléthon.
Comedy play already performed by Gérard Jugnot.
German :
Ein Theaterstück, das vom Festkomitee von St Christophe-et-le-Laris organisiert wird. Alle Einnahmen dieses Abends gehen an den AFM Telethon.
Komisches Stück, das bereits von Gérard Jugnot gespielt wurde.
Italiano :
Spettacolo organizzato dal comitato del festival di Saint-Christophe-et-le-Laris, il cui ricavato è destinato all’AFM Téléthon.
Commedia già interpretata da Gérard Jugnot.
Espanol :
Obra de teatro organizada por el comité de fiestas de St Christophe-et-le-Laris, cuya recaudación se destina íntegramente al Téléthon de la AFM.
Obra de comedia ya representada por Gérard Jugnot.
