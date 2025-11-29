Théâtre Espèces menacées Miribel Valherbasse

Théâtre Espèces menacées

Miribel Espace Haute Herbasse Valherbasse Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Pièce de théâtre organisée par le comité des fêtes de St Christophe-et-le-Laris, dont tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’AFM Téléthon.

Pièce comique déjà jouée par Gérard Jugnot.

.

Miribel Espace Haute Herbasse Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 11 21 39

English :

Play organized by the St Christophe-et-le-Laris festival committee, with all proceeds going to the AFM Téléthon.

Comedy play already performed by Gérard Jugnot.

German :

Ein Theaterstück, das vom Festkomitee von St Christophe-et-le-Laris organisiert wird. Alle Einnahmen dieses Abends gehen an den AFM Telethon.

Komisches Stück, das bereits von Gérard Jugnot gespielt wurde.

Italiano :

Spettacolo organizzato dal comitato del festival di Saint-Christophe-et-le-Laris, il cui ricavato è destinato all’AFM Téléthon.

Commedia già interpretata da Gérard Jugnot.

Espanol :

Obra de teatro organizada por el comité de fiestas de St Christophe-et-le-Laris, cuya recaudación se destina íntegramente al Téléthon de la AFM.

Obra de comedia ya representada por Gérard Jugnot.

