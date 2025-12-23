Théâtre Espèces menacées

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

CIE LES CLOPAINS D’ABORD Pièce de Ray Cooney

Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de

s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû…Tout public

0 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CIE LES CLOPAINS D?ABORD ? Play by Ray Cooney

On his birthday, Yvon inadvertently swaps his accountant?s briefcase for a stranger?s on the RER and discovers millions. He immediately decides to

buenos Aires, Argentina, to start a new life in the sun. But this is without counting on his wife?s stubborn refusal, the successive intrusions of a couple of inappropriate friends, a dubious policeman, a fussy superintendent, an irascible cab driver, and the arrival of a killer determined to get his due?

L’événement Théâtre Espèces menacées Yutz a été mis à jour le 2025-12-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME