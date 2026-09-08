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Théâtre – Et après…? Théatre de Vérac Vérac

samedi 17 octobre 2026 · Théatre de Vérac · Vérac

Théâtre – Et après…? Théatre de Vérac Vérac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théatre de Vérac
Adresse
56 route des Maurins
Ville
33240 Vérac
Département
Gironde
Tarif
9 9 12 Tarif de base - plein tarif

Vérac

Théâtre – Et après…?

Théatre de Vérac 56 route des Maurins Vérac Gironde

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :
2026-10-17

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Théatre de Vérac 56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49  veracenfetes@orange.fr

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English : Théâtre – Et après…?

L’événement Théâtre – Et après…? Vérac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Fronsadais

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