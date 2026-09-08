Théâtre – Et après…? Théatre de Vérac Vérac
samedi 17 octobre 2026 · Théatre de Vérac · Vérac
Informations pratiques
Vérac
Théâtre – Et après…?
Théatre de Vérac 56 route des Maurins Vérac Gironde
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Venez sourire, méditer, chanter avec nous…
L’Atelier théâtre de L’amical LaÎque de Coutras vous présente
« ET APRES… ? »
Avec 9 interprètes, 1 musiciens et 1 chanteur
Venez sourire, méditer, chanter avec nous lors de notre spectacle original comique et sérieux
Ils vous proposent de multiples réponses à la question que nous nous posons tous un jour :
« Et après… ?
A vous de choisir la proposition qui vous conviendra le mieux ! .
Théatre de Vérac 56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
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English : Théâtre – Et après…?
L’événement Théâtre – Et après…? Vérac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Fronsadais
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