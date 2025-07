THÉÂTRE ET ARTS DU GESTE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre

SALLE MUNICIPALE Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-09-18

fin : 2026-06-30

2025-09-18

Loula DELGADO, mime-comédienne, vous propose des ateliers adultes ou enfants à Montbrun-Bocage ou Montesquieu-Volvestre

Venez jouer, venez apprendre, venez découvrir les arts de la scène. 32 .

SALLE MUNICIPALE Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie loula.delgado@laposte.net

English :

Loula DELGADO, mime-comedienne, offers workshops for adults and children in Montbrun-Bocage and Montesquieu-Volvestre

German :

Loula DELGADO, Pantomime-Komikerin, bietet Ihnen Workshops für Erwachsene oder Kinder in Montbrun-Bocage oder Montesquieu-Volvestre an

Italiano :

Loula DELGADO, attrice di mimo, offre laboratori per adulti e bambini a Montbrun-Bocage e Montesquieu-Volvestre

Espanol :

Loula DELGADO, actriz de mimo, ofrece talleres para adultos y niños en Montbrun-Bocage y Montesquieu-Volvestre

