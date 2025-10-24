Théâtre et Chant: DEDANS DEHORS, Duo du Bas, Création 2025 MJC Douarnenez
MJC 11 Boulevard Camille Réaud Douarnenez Finistère
Début : 2025-10-24 20:00:00
Après les Géantes, le Duo du Bas revient avec sa nouvelle création Dedans Dehors. Duo du Bas c’est l’alchimie espiègle entre deux voix, des histoires glanées et des objets détournés. .
L’événement Théâtre et Chant: DEDANS DEHORS, Duo du Bas, Création 2025 Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ