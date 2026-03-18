Théâtre et chorale Voyage au Vietnam entre mythes et légendes

Théâtre municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

13h00 Pièce de théâtre Mélodie terrestre au Palais Céleste

13h45 Chorale Hop ca Que Huong

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Théâtre municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 01 00 10

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English :

1:00 pm Melodie terrestre au Palais Céleste play

1:45 pm Hop ca Que Huong choir

L’événement Théâtre et chorale Voyage au Vietnam entre mythes et légendes Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GRAND CHATEAUDUN