Théâtre et chorale Voyage au Vietnam entre mythes et légendes Châteaudun
Théâtre et chorale Voyage au Vietnam entre mythes et légendes Châteaudun samedi 4 avril 2026.
Théâtre et chorale Voyage au Vietnam entre mythes et légendes
Théâtre municipal Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
13h00 Pièce de théâtre Mélodie terrestre au Palais Céleste
13h45 Chorale Hop ca Que Huong
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Théâtre municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 01 00 10
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English :
1:00 pm Melodie terrestre au Palais Céleste play
1:45 pm Hop ca Que Huong choir
L’événement Théâtre et chorale Voyage au Vietnam entre mythes et légendes Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GRAND CHATEAUDUN