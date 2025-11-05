THÉÂTRE ET CIRQUE

au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

PASSAGES

Passages est un duo de rue burlesque, une rencontre entre deux voyageurs cherchant refuge avec leurs maigres affaires. Lui, fuyant frontière et tempête, elle, vagabonde, esquivant le vacarme du monde, sa maison sur le dos.

Dès 3 ans I 45 min I Tarif 6 / 8€

.

au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

PASSAGES

Passages is a burlesque street duo, a meeting between two travelers seeking refuge with their meager belongings. He, fleeing borders and storms, she, wandering, dodging the noise of the world, her house on her back.

From 3 years I 45 min I Price: 6 / 8?

German :

PASSAGES

Passages ist ein burleskes Straßenduo, eine Begegnung zwischen zwei Reisenden, die mit ihren spärlichen Habseligkeiten Zuflucht suchen. Er flieht vor Grenzen und Stürmen, sie wandert umher und weicht dem Lärm der Welt mit ihrem Haus auf dem Rücken aus.

Ab 3 Jahren I 45 min I Tarif: 6 / 8?

Italiano :

PASSAGGI

Passages è un duo burlesco di strada, un incontro tra due viaggiatori che cercano rifugio con le loro poche cose. Lui fugge dalla frontiera e dalla tempesta, lei vaga, schivando il rumore del mondo, con la casa sulle spalle.

Da 3 anni I 45 min I Prezzo: 6 / 8?

Espanol :

PASAJES

Pasajes es un dúo callejero burlesco, un encuentro entre dos viajeros que buscan refugio con sus escasas pertenencias. Él huye de la frontera y de la tormenta, ella deambula esquivando el ruido del mundo, con su casa a cuestas.

A partir de 3 años I 45 min I Precio: 6 / 8?

L’événement THÉÂTRE ET CIRQUE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-07-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65