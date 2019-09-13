Informations pratiques

Bernières-d’Ailly

Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour

Chapelle Sainte Anne d’Entremont Bernières-d’Ailly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour

Venez assister à la comédie Arlequin Poli par l’Amour de Marivaux, proposée par l’association Petits Moments Partagés , mis en scène par Stéphane Douret et la compagnie Dekaïros !

La pièce se déroulera le dimanche 12 juillet 2026 à 15h à la Chapelle Saint Anne d’Entremont à Bernières d’Ailly.

Vous pourrez y retrouver également une vente de crêpes et de boissons.

Contact 07-70-09-13-19 .

Chapelle Sainte Anne d’Entremont Bernières-d’Ailly 14170 Calvados Normandie +33 7 70 09 13 19

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English : Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour

Theatre and Comedy: Harlequin Tamed by Love

L’événement Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour Bernières-d’Ailly a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande