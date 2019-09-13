Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour Bernières-d’Ailly
dimanche 12 juillet 2026 · Bernières-d'Ailly
Informations pratiques
Bernières-d’Ailly
Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour
Chapelle Sainte Anne d’Entremont Bernières-d’Ailly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour
Venez assister à la comédie Arlequin Poli par l’Amour de Marivaux, proposée par l’association Petits Moments Partagés , mis en scène par Stéphane Douret et la compagnie Dekaïros !
La pièce se déroulera le dimanche 12 juillet 2026 à 15h à la Chapelle Saint Anne d’Entremont à Bernières d’Ailly.
Vous pourrez y retrouver également une vente de crêpes et de boissons.
Contact 07-70-09-13-19 .
Chapelle Sainte Anne d’Entremont Bernières-d’Ailly 14170 Calvados Normandie +33 7 70 09 13 19
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English : Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour
Theatre and Comedy: Harlequin Tamed by Love
L’événement Théâtre et Comédie Arlequin poli par l’amour Bernières-d’Ailly a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande