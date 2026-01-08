Théâtre et concert de musiques actuelles Associations La Machine à Bulles et Adonf Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Théâtre et concert de musiques actuelles Associations La Machine à Bulles et Adonf

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Dans le cadre du festival local NUITS D’ICI une saison culturelle pour célébrer les talents locaux !

L’association ADONF, sa Rockschool et La Machine à bulles, sa cie de théâtre Gnôme Attack vous donnent rendez-vous pour présenter ses talents.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

As part of the local festival NUITS D?ICI: a cultural season to celebrate local talent!

The ADONF association, its Rockschool and La Machine à bulles, its Gnôme Attack theater company, invite you to present their talents.

