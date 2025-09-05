Théâtre et Danse Humour Le P.A.R.D.I Saint-Lyphard

Espace des Coulines Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29 21:40:00

2026-01-29

Par la Compagnie Volubilis.

Une vraie-fausse conférence, de la danse, du théâtre, un spectacle gesticulé… Le P.A.R.D.I est un peu tout ça. Vous voulez vous reconvertir ?… Profitez des conseils du Plan d’Accompagnement à la Reconversion des Danseurs et Interprètes !

Partant d’une situation réaliste et équivoque, Jacques Garnier et Bénédicte Pilchard, ces deux conférenciers aux paroles et gestes improbables, posent un regard amusé sur la danse et ceux qui l’interprètent, et pastichent les travers d’organismes de formation. Le spectacle glisse peu à peu en direction du loufoque pour entraîner le public à la pratique d’une expression singulière imaginée par la danseuse Agnès Pelletier l’Espéranto Gestuel. À mourir de R.I.R.E.

La presse en parle/// C’est un peu plus que délirant, très irrévérencieux et délicatement politique dans cette façon de souligner les travers des différents organismes de reconversion et autres traitements sociaux de la seconde carrière du danseur. Mieux ! Interprété par une danseuse, cette pièce qui empreinte une forme théâtrale est, elle-même, une démonstration de reconversion réussie ! Philippe Verrièle / revue DANSER

Tout public à partir de 10 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

