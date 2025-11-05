Théâtre et danse Je suis tigre Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-05 19:30:00

fin : 2025-11-05 20:15:00

2025-11-05

Marie est d’ici, Hichem d’ailleurs. Dans la cour d’école, il lui raconte le pays qu’il a dû fuir, la guerre, les périls de l’exode. Une danse virtuose et émouvante pour une fable douce et joyeuse.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Theatre and dance: I am a tiger

Marie is from here, Hichem is from elsewhere. In the schoolyard, he tells her about the country he had to flee, the war, the dangers of exile. A virtuoso and moving dance for a gentle and joyful fable.

German : Theater und Tanz: Ich bin ein Tiger

Marie kommt von hier, Hichem von anderswo. Auf dem Schulhof erzählt er ihr von dem Land, aus dem er fliehen musste, vom Krieg, von den Gefahren der Flucht. Ein virtuoser und bewegender Tanz für eine sanfte und fröhliche Fabel.

Italiano :

Marie è di qui, Hichem di altrove. Nel cortile della scuola, lui le racconta del paese da cui è dovuto fuggire, della guerra e dei pericoli dell’esodo. Una danza virtuosa e commovente per una favola dolce e gioiosa.

Espanol :

Marie es de aquí, Hichem de otra parte. En el patio de la escuela, él le habla del país del que tuvo que huir, de la guerra y de los peligros del éxodo. Una danza virtuosa y conmovedora para una fábula amable y alegre.

