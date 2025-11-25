Théâtre et Danse Un récit (Cie Lilo) Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Théâtre et Danse Un récit (Cie Lilo)

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Enjeu Femmes

Théâtre et danse

Trois personnes se lèvent au milieu des spectateurs, il y a le danseur, Celle-qui-sait et Celle-qui-se-prend-pour-je. Le théâtre est visible. Les pieds des projecteurs et la régie ne sont pas cachés. Là, sur scène, un micro, espace de la prise de parole publique. Celle-qui-se-prend-pour-je essaie d’y raconter son viol, dans l’élan proposé par Adèle Haenel. Elle est confrontée à elle-même, Celle-qui-sait l’incite par tous les moyens en son pouvoir, à raconter son souvenir traumatique. Mais le souvenir se défile, et Celle-qui-se-prend-pour-Je en profite pour aller danser. Elle danse en bal depuis toujours. Elle aime retrouver le danseur pour une valse et discuter de cette pratique ancestrale. Elle questionne le guidage dans la danse à deux. .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

