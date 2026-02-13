Théâtre et dégustation avec Le Réveil des Coquelicots à Joué-lès-Tours, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours

Théâtre et dégustation avec Le Réveil des Coquelicots à Joué-lès-Tours Samedi 28 mars, 20h00 Grange tourangelle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019bd6a6-538b-73ec-9c15-836e0fc66d4b

Plongez dans une soirée exceptionnelle où le théâtre rencontre les plaisirs œnologiques. La Cie Le Réveil des Coquelicots vous invite à découvrir « Du Vin, des Livres et la Vie » dans une grange tourangelle à Joué-lès-Tours. Cette expérience intimiste vous propose de vivre la rencontre de deux personnages à travers des textes littéraires, tout en savourant des vins locaux soigneusement sélectionnés. C’est un moment de partage, d’échange et de convivialité qui vous attend. Ne manquez pas cette occasion unique de redécouvrir le vin comme un art de vivre. 28/03/2026 Grange tourangelle, Joué-lès-Tours ️ À partir de 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Grange tourangelle Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

