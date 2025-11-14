Théâtre Et Dieu créa les fans . Salle les Acacias Saulxures-sur-Moselotte
Théâtre Et Dieu créa les fans . Salle les Acacias Saulxures-sur-Moselotte vendredi 14 novembre 2025.
Théâtre Et Dieu créa les fans .
Salle les Acacias 29 Chemin du Bois Lasau Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:30:00
2025-11-14 2025-11-23 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12
La Compagnie La Troupe Ment vous présente sa nouvelle pièce de théâtre Et Dieu créa les fans , une comédie délirante de Jacky Goupil à la MFR de Saulxures sur Moselotte.Tout public
Salle les Acacias 29 Chemin du Bois Lasau Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 9 60 13 77 72
English :
The Compagnie La Troupe Ment presents its new play Et Dieu créa les fans , a delirious comedy by Jacky Goupil at the MFR in Saulxures sur Moselotte.
German :
Die Compagnie La Troupe Ment präsentiert Ihnen ihr neues Theaterstück Et Dieu créa les fans , eine verrückte Komödie von Jacky Goupil in der MFR von Saulxures sur Moselotte.
Italiano :
La Compagnie La Troupe Ment presenta il suo nuovo spettacolo Et Dieu créa les fans , una commedia esilarante di Jacky Goupil all’MFR di Saulxures sur Moselotte.
Espanol :
La Compagnie La Troupe Ment presenta su nueva obra Et Dieu créa les fans , una hilarante comedia de Jacky Goupil en el MFR de Saulxures sur Moselotte.
L’événement Théâtre Et Dieu créa les fans . Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-10-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES