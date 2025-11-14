Théâtre Et Dieu créa les fans . Salle les Acacias Saulxures-sur-Moselotte

Théâtre Et Dieu créa les fans .

Salle les Acacias 29 Chemin du Bois Lasau Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-23 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12

La Compagnie La Troupe Ment vous présente sa nouvelle pièce de théâtre Et Dieu créa les fans , une comédie délirante de Jacky Goupil à la MFR de Saulxures sur Moselotte.Tout public

Salle les Acacias 29 Chemin du Bois Lasau Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 9 60 13 77 72

English :

The Compagnie La Troupe Ment presents its new play Et Dieu créa les fans , a delirious comedy by Jacky Goupil at the MFR in Saulxures sur Moselotte.

German :

Die Compagnie La Troupe Ment präsentiert Ihnen ihr neues Theaterstück Et Dieu créa les fans , eine verrückte Komödie von Jacky Goupil in der MFR von Saulxures sur Moselotte.

Italiano :

La Compagnie La Troupe Ment presenta il suo nuovo spettacolo Et Dieu créa les fans , una commedia esilarante di Jacky Goupil all’MFR di Saulxures sur Moselotte.

Espanol :

La Compagnie La Troupe Ment presenta su nueva obra Et Dieu créa les fans , una hilarante comedia de Jacky Goupil en el MFR de Saulxures sur Moselotte.

