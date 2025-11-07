THÉÂTRE ET ENGAGEMENTS GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ Espace Brémontier Arès
THÉÂTRE ET ENGAGEMENTS GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ Espace Brémontier Arès vendredi 7 novembre 2025.
THÉÂTRE ET ENGAGEMENTS GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ
Espace Brémontier 1 rue du Temple Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
20h30.
S’appuyant sur le livre Une farouche liberté, entretiens avec l’avocate et journaliste Annick Cojean, cette
production de La Scala Paris met en scène tous les visages de Gisèle Halimi la jeune fille, la mère, la grand-mère, mais
aussi la femme politique rebelle, l’avocate, la figure du féminisme, la combattante pour le droit à l’avortement, la députée…
À partir de 12 ans À partir de 25€.
Placement libre assis.
Billetterie en ligne sur espacebremontier-ares.fr. Renseignements au 05 56 03 93 03
Lieu Espace Brémontier. .
Espace Brémontier 1 rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03
English : THÉÂTRE ET ENGAGEMENTS GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ
German : THÉÂTRE ET ENGAGEMENTS GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ
Italiano :
Espanol : THÉÂTRE ET ENGAGEMENTS GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ
L’événement THÉÂTRE ET ENGAGEMENTS GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ Arès a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme d’Arès