Théâtre et Expression Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Avec la Compagnie Xadur

Amène un objet de chez toi et laisse-toi porter par la puissance de ta voix et de ton corps. Pendant 3 heures, explore ton histoire, tes émotions et ta force intérieure à travers l’écriture, la parole et le jeu théâtral.

Ose dire, oser être, oser prendre ta place dans un espace bienveillant et collectif.Nous transformerons ensemble des situations d’injustice grâce au Théâtre Forum, pour expérimenter concrètement comment dire non.Un atelier vibrant pour révéler la puissance des voix, la puissance des femmes, et repartir plus ancrée, confiante et solidaire.

Un atelier de théâtre et d’expression pour les femmes.

Le mardi 24 mars 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 25 ans.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/ateliers-pour-les-femmes +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



