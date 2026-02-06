Théâtre et expression corporelle La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Théâtre et expression corporelle

Promenons nous dans le jardin de nos peurs..

Atelier de création avec le corps et la voix, en s’inspirant des contes Gruffalo et Les 3 sorcières.

De 4 à 10 ans, durée 1h30

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Théâtre et expression corporelle

Let’s take a walk in the garden of our fears…

A creative workshop using body and voice, inspired by the tales Gruffalo and Les 3 sorcières.

Ages 4 to 10, duration: 1h30

