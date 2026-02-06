Théâtre et expression corporelle La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Théâtre et expression corporelle La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 18 février 2026.
Théâtre et expression corporelle
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Promenons nous dans le jardin de nos peurs..
Atelier de création avec le corps et la voix, en s’inspirant des contes Gruffalo et Les 3 sorcières.
De 4 à 10 ans, durée 1h30
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Théâtre et expression corporelle
Let’s take a walk in the garden of our fears…
A creative workshop using body and voice, inspired by the tales Gruffalo and Les 3 sorcières.
Ages 4 to 10, duration: 1h30
