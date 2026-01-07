Théâtre et humour On a échangé nos ados La Salicorne Saujon
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-19 20:30:00
Jeudi 19 février 2026 à 20h30, La Salicorne, On a échangé nos ados une comédie familiale hilante de Julien SIGALAS et programmée par Comédie La Rochelle.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 78 70
Thursday February 19, 2026 at 8:30pm, La Salicorne, On a échangé nos ados a hilarious family comedy by Julien SIGALAS and programmed by Comédie La Rochelle.
