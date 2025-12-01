Théâtre Et jamais nous ne serons séparés place Charles Huguenel Valence

Théâtre Et jamais nous ne serons séparés

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Jeunes jusqu’à 30 ans, demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.e.s du spectacle, accompagnant.e.s d’une personne en situation de handicap.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-17

Une nouvelle fois, le metteur en scène Daniel Jeanneteau, accompagné de Mammar Benranou, embrasse l’œuvre du roi de l’épure: Jon Fosse, prix Nobel de littérature, avec une adaptation qui remet l’intime au cœur d’un récit aussi touchant qu’énigmatique.

.

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

English :

Once again, director Daniel Jeanneteau, accompanied by Mammar Benranou, embraces the work of the king of simplicity: Jon Fosse, winner of the Nobel Prize for Literature, with an adaptation that places intimacy at the heart of a story as touching as it is enigmatic.

German :

Der Regisseur Daniel Jeanneteau und Mammar Benranou haben das Werk des Nobelpreisträgers Jon Fosse, des Königs der Schlichtheit, erneut in einer Adaption verarbeitet, die das Intime in den Mittelpunkt einer berührenden und rätselhaften Geschichte rückt.

Italiano :

Ancora una volta, il regista Daniel Jeanneteau, accompagnato da Mammar Benranou, abbraccia l’opera del Premio Nobel Jon Fosse, con un adattamento che pone l’intimità al centro di una storia tanto commovente quanto enigmatica.

Espanol :

Una vez más, el director Daniel Jeanneteau, acompañado por Mammar Benranou, abraza la obra del Premio Nobel Jon Fosse, con una adaptación que sitúa lo íntimo en el centro de una historia tan conmovedora como enigmática.

L’événement Théâtre Et jamais nous ne serons séparés Valence a été mis à jour le 2025-07-15 par Valence Romans Tourisme