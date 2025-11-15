Théâtre Et l’heureux élu est Salle polyvalente La Chapelle-Aubareil

Théâtre Et l’heureux élu est

Salle polyvalente Route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : 12€

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

21h. Gabit le macho, Gigi la féministe et un mystérieux troisième candidat s’affrontent aux élections locales sous l’œil de Léon, le patron du bar. Sur réservation. 12€

L’ Amicale Laïque Les Diables Rouges et Côteaux Comédie Club vous présentent Et l’heureux élu est d’Olivier Tourancheau.

Synopsis Gabit, le vieux macho de la commune, décide de monter une liste en vue des futures élections communales ! Il sera aidé par Gaëlle qui maitrise parfaitement les nouvelles technologies. Il aura en opposition, Gigi, la féministe de souche, qui sera soutenue par Zaza… la commère de la commune. Mais ils ne vont pas se douter qu’une troisième liste va venir perturber leur duel arbitré par Léon, le propriétaire du bar… Et on peut dire que ce nouveau candidat va ajouter pas mal d’huile sur un feu déjà bien brûlant… Qui va avoir le privilège d’être l’heureux élu ?

Soirée rire et bonne humeur !

Sur réservation .

+33 6 89 48 65 35

English : Théâtre Et l’heureux élu est

21h. Gabit the macho, Gigi the feminist and a mysterious third candidate face off in the local elections under the watchful eye of Léon, the bar owner. Reservations required. 12?

German : Théâtre Et l’heureux élu est

21h. Gabit, der Macho, Gigi, die Feministin, und ein mysteriöser dritter Kandidat treten bei den Kommunalwahlen unter der Aufsicht des Barbesitzers Léon gegeneinander an. Nur mit Reservierung. 12?

Italiano :

21h. Gabit il macho, Gigi la femminista e un terzo misterioso candidato si affrontano nelle elezioni locali sotto l’occhio vigile di Léon, il proprietario del bar. Prenotazione obbligatoria. 12?

Espanol : Théâtre Et l’heureux élu est

21h. Gabit el machista, Gigi la feminista y un misterioso tercer candidato se enfrentan en las elecciones locales bajo la atenta mirada de Léon, el dueño del bar. Imprescindible reservar. 12?

