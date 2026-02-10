Théâtre | Et ma promo ? • Cie les 3 roues Espace Chambon Cusset

Théâtre | Et ma promo ? • Cie les 3 roues

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

À l’occasion des 50 ans des donneurs de sang bénévoles de Cusset, l’association invite la compagnie les trois roues pour une soirée théâtrale avec la comédie de Jean-Yves Chatelain, Et ma promo ? le samedi 18 avril 2026 à 20h.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes theatreles3roues@gmail.com

English :

To mark the 50th anniversary of Cusset’s volunteer blood donors, the association is inviting the les trois roues company to perform Jean-Yves Chatelain’s comedy Et ma promo? on Saturday, April 18, 2026 at 8pm.

