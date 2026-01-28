Théâtre Et ma Promo ? Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule

Théâtre Et ma Promo ?

Salle Mirendense 3 Pl. Georges Clemenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

Robert veut une promo au Nord, mais Christine, sa femme, a un amant à Nice Steeve. Elle convainc le PDG de muter Robert à Nice. Twist Steeve est le fils caché de Robert et de Mme Legaloudec. Quiproquos et rires garantis !

Salle Mirendense 3 Pl. Georges Clemenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 61 56 03

English :

Robert wants a promotion in the North, but Christine, his wife, has a lover in Nice: Steeve. She convinces the CEO to transfer Robert to Nice. Twist: Steeve is the hidden son of Robert and Mme Legaloudec. Quiproquos and laughter guaranteed!

