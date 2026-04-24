Brive-la-Gaillarde

Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc)

10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les petites reines d’après le roman de Clémentine Beauvais.

Atelier Didascalies des élèves du Conservatoire.

Avec la participation des élèves de l’Ecole Municipale d’Arts.

A 18h.

Entrée libre. .

10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80

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English : Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc)

L’événement Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme