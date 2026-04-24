Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde
Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde dimanche 10 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc)
10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Les petites reines d’après le roman de Clémentine Beauvais.
Atelier Didascalies des élèves du Conservatoire.
Avec la participation des élèves de l’Ecole Municipale d’Arts.
A 18h.
Entrée libre. .
10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80
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English : Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc)
L’événement Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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