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Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 10 Rue Docteur Massenat

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc)

10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Les petites reines d’après le roman de Clémentine Beauvais.
Atelier Didascalies des élèves du Conservatoire.
Avec la participation des élèves de l’Ecole Municipale d’Arts.
A 18h.
Entrée libre.   .

10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80 

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English : Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc)

L’événement Théâtre et marionnette: Les petites reines (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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