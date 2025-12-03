Théâtre et marionnettes à Laon BibliOtron Laon

Théâtre et marionnettes à Laon BibliOtron

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 15:45:00

Date(s) :

2025-12-03

A Voir en famille à la MAL !

Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques -probablement des amateurs Hervé Dubois et Michel Dupuis vont tenter de nous en faire la démonstration. Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine. L’expérience peut enfin commencer, mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent, comment dire, légèrement incontrôlables.

RV au théâtre Raymond-Lefèvre de la MAL à 10h ! (durée 0h40 à partir de 7 ans) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

