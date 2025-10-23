Théâtre et marionnettes à Laon Comment moi je Laon

Théâtre et marionnettes à Laon Comment moi je

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21 10:55:00

Date(s) :

2026-01-21

L’histoire commence par une naissance, un soir de neige…

Une histoire concoctée par la compagnie Les Oyates, entre théâtre d’objets et marionnettes, construite autour d’un arbre à palabres, un arbre rempli de branches comme des fils à retordre, que l’on démêlerait pour apprendre à penser et à tenir debout.

Sur le plateau, deux comédiennes, un musicien et un méli-mélo d’objets entraînent les spectateurs petits et grands dans un voyage tendre et philosophique…

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 10h ! (durée 0h55) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

The story begins with a birth on a snowy evening…

German :

Die Geschichte beginnt mit einer Geburt in einer verschneiten Nacht…

Italiano :

La storia inizia con una nascita in una sera di neve…

Espanol :

La historia comienza con un nacimiento en una tarde nevada…

