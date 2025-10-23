Théâtre et marionnettes à Laon Comment moi je Laon
Théâtre et marionnettes à Laon Comment moi je Laon mercredi 21 janvier 2026.
Théâtre et marionnettes à Laon Comment moi je
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-01-21 10:55:00
Date(s) :
2026-01-21
L’histoire commence par une naissance, un soir de neige…
Une histoire concoctée par la compagnie Les Oyates, entre théâtre d’objets et marionnettes, construite autour d’un arbre à palabres, un arbre rempli de branches comme des fils à retordre, que l’on démêlerait pour apprendre à penser et à tenir debout.
Sur le plateau, deux comédiennes, un musicien et un méli-mélo d’objets entraînent les spectateurs petits et grands dans un voyage tendre et philosophique…
RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 10h ! (durée 0h55) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
The story begins with a birth on a snowy evening…
German :
Die Geschichte beginnt mit einer Geburt in einer verschneiten Nacht…
Italiano :
La storia inizia con una nascita in una sera di neve…
Espanol :
La historia comienza con un nacimiento en una tarde nevada…
L’événement Théâtre et marionnettes à Laon Comment moi je Laon a été mis à jour le 2025-10-23 par OT du Pays de Laon