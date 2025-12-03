Théâtre et marionnettes Gino Salle des Fêtes Anneyron

Théâtre et marionnettes Gino

Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 18:30:00

fin : 2025-12-03 19:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Cie L’Avant Veille. Théâtre et marionnettes.

.

Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr

English :

Cie L’Avant Veille. Theater and puppets.

German :

Cie L’Avant Veille. Theater und Marionetten.

Italiano :

Cie L’Avant Veille. Teatro e marionette.

Espanol :

Cie L’Avant Veille. Teatro y marionetas.

