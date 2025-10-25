Théâtre et Mentalisme La Méthode Sherlock Villefranche-de-Rouergue

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Londres 2025. Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard !

Bonne Nouvelle Productions

La Méthode Sherlock est un spectacle immersif et participatif qui combine le mentalisme avec l’univers de Sherlock Holmes. Dans ce spectacle, les participants aident à résoudre une enquête impliquant le génie crimine Moriarty, qui revient un siècle plus tard avec une série de crimes inspirés des aventures de Sherlock Holmes. Les spectateurs sont invités à devenir les héros de l’histoire, en déjouant les plans de Moriarty et en aidant les personnages à résoudre l’enquête.

Vous êtes fascinés par le mentalisme ? Vous aimez les polars, les défis, les énigmes ? Vous avez envie de voir un spectacle mais aussi de vivre une expérience interactive ? La Méthode Sherlock est le spectacle pour vous, fait pour vous !

Vu au Festival d’Avignon en 2024.

Distribution :

Auteurs, mise en scène et interprètes Andréa Redavid et Paul Spera .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

English :

London 2025. The criminal genius Moriarty is back a century later!

German :

London 2025. Das kriminelle Genie Moriarty ist ein Jahrhundert später wieder da!

Italiano :

Londra 2025. Il genio del crimine Moriarty è tornato un secolo dopo!

Espanol :

Londres 2025. El genio criminal Moriarty ha vuelto un siglo después

