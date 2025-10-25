Théâtre et Mentalisme La Méthode Sherlock Villefranche-de-Rouergue
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Samedi 2025-10-25
Londres 2025. Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard !
Bonne Nouvelle Productions
La Méthode Sherlock est un spectacle immersif et participatif qui combine le mentalisme avec l’univers de Sherlock Holmes. Dans ce spectacle, les participants aident à résoudre une enquête impliquant le génie crimine Moriarty, qui revient un siècle plus tard avec une série de crimes inspirés des aventures de Sherlock Holmes. Les spectateurs sont invités à devenir les héros de l’histoire, en déjouant les plans de Moriarty et en aidant les personnages à résoudre l’enquête.
Vous êtes fascinés par le mentalisme ? Vous aimez les polars, les défis, les énigmes ? Vous avez envie de voir un spectacle mais aussi de vivre une expérience interactive ? La Méthode Sherlock est le spectacle pour vous, fait pour vous !
Vu au Festival d’Avignon en 2024.
Distribution :
Auteurs, mise en scène et interprètes Andréa Redavid et Paul Spera .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
