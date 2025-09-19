Théâtre Et merde, c’est lundi !

Venez découvrir la comédie Et merde, c’est lundi ! , le vendredi 1er et samedi 2 mai 2026.

Pour la fête du travail venez rire avec nous. Et merde c’est lundi, c’est la comédie de bureau à haute tension nerveuse qui donne envie de venir souffler, un verre à la main, après la débauche.

Une comédie qui sent le café froid et le burn-out. Des collègues borderline, un patron en PLS, et une machine à café en fin de vie. Bienvenue dans l’open space de l’enfer.

Rire ou démissionner, il faudra choisir !

Un spectacle de Laure Boudie, Maelle Koenig et Adrien Blandamour. 15 .

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Come and see the comedy Et merde, c’est lundi! on Friday May 1 and Saturday May 2, 2026.

