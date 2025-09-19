Théâtre « Et merde, c’est lundi ! » Nazelles-Négron
Théâtre « Et merde, c’est lundi ! » Nazelles-Négron vendredi 1 mai 2026.
Théâtre Et merde, c’est lundi !
4 place Albert Delépine Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-01 21:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02
Venez découvrir la comédie Et merde, c’est lundi ! , le vendredi 1er et samedi 2 mai 2026.
Pour la fête du travail venez rire avec nous. Et merde c’est lundi, c’est la comédie de bureau à haute tension nerveuse qui donne envie de venir souffler, un verre à la main, après la débauche.
Une comédie qui sent le café froid et le burn-out. Des collègues borderline, un patron en PLS, et une machine à café en fin de vie. Bienvenue dans l’open space de l’enfer.
Rire ou démissionner, il faudra choisir !
Un spectacle de Laure Boudie, Maelle Koenig et Adrien Blandamour. 15 .
4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr
English :
Come and see the comedy Et merde, c’est lundi! on Friday May 1 and Saturday May 2, 2026.
