Théâtre et musique Bastard par Krismenn et Teatr Piba Salle Avel Dro Plozévet

Théâtre et musique Bastard par Krismenn et Teatr Piba

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Nous avons toutes et tous, dans nos arbres généalogiques, des branches coupées.

Que reste-t-il quand la transmission s’est brisée ? De quoi hérite-t-on sans le savoir ? Quels mystères nous relient ?

Depuis quatre ans, Krismenn explore nos territoires isolés, collecte les voix invisibles.

D’un EHPAD breton au cercle polaire arctique, il traque les résonances entre les vies de ses compagnons de solitude et la sienne une passion pour les chouettes, une langue secrète, une absence…

Seul en scène, au cœur d’un mur de son et de cloches automates, il raconte, rappe et chante les coïncidences troublantes et les sentiments enfouis.

Entre les va-et-vient de son histoire, il n’y a pas de quatrième mur il s’adresse directement aux spectateurs et spectatrices.

Tout public, à partir de 12 ans.

Assis, placement libre.

Ouverture des portes à 19h30.

Billetterie en ligne. .

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 09

