[Théâtre et musique] Bien, reprenons · Détachement international du muerto coco Landivy

Landivy

Tarif : 7 – 7 – EUR

2026-03-24 20:00:00

2026-03-24 21:00:00

2026-03-24

Divagation biographique pour 1 interprète musicien né en 1987, 2 clarinettes, un ensemble de Voix off et un homard bleu d’Atlantique.

Dans ce solo musical, Roman Gigoi-Gary revisite son parcours avec un humour tendre, partageant une histoire universelle celle de la quête de soi. Clarinettiste professionnel, il se raconte à travers une suite d’instantanés, faisant surgir ses avatars successifs. De l’élève humilié dans son enfance à l’artiste de la famille soutenu sans être compris, du musicien en extase à l’intermittent courant le cachet, son récit est aussi captivant que drôle !

Mais vous jouez des notes qui n’existent pas ! Lisez, bon sang, lisez la partition, pour l’amour de Dieu ! On ne vous demande pas d’être un poète ! Bien, reprenons… s’exaspérait hier sa prof de clarinette. Sur scène avec deux clarinettes, un mini clavier, quelques machines d’où surgissent les voix d’une vingtaine de personnages (qu’il interprète tous lui-même) l’homme-orchestre nous offre une fable sociale, poétique et humoristique où chacun, musicien ou non, pourra se retrouver.

Mardi 24 mars · 20h00

Landivy · Salle polyvalente

Tout public (à partir de 10 ans)

Tarifs 10€ / 7€ réduit

Durée 1h

Réservation conseillée au 02 43 08 47 47 ou sur www.bocage-mayennais.fr

Distribution

Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary

Sonorisation Arnaud Clément

Regards extérieurs et accompagnement artistique Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prépus, Léonardo Montecchia

Regards complices Roland Gigoi, Michèle Gary

Création Lumière Marco Simon

Régie Lumière Édith Richard .

Salle polyvalente Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47

English :

Biographical rambling for 1 musician born in 1987, 2 clarinets, an ensemble of Voix Off and an Atlantic blue lobster.

German :

Biografischer Schwank für einen 1987 geborenen Musiker, zwei Klarinetten, ein Ensemble aus Off-Stimmen und einen blauen atlantischen Hummer.

Italiano :

Un excursus biografico per 1 musicista nato nel 1987, 2 clarinetti, un ensemble di voci fuori campo e un’aragosta blu atlantica.

Espanol :

Un paseo biográfico para 1 músico nacido en 1987, 2 clarinetes, un conjunto de voces en off y una langosta azul del Atlántico.

