Théâtre et Musique Bien reprenons ! Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard samedi 13 décembre 2025.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 21:35:00

2025-12-13

Fiction autobiographique pour un interprète né en 1987, deux clarinettes, vingt personnages en voix off et un homard bleu d’atlantique.

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, de l’enfance à l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser ses doutes.

Il nous amène sur le chemin de son quotidien et s’interroge sur son rôle, son métier, sa passion. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse, de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flute à bec et de conseillers pôle emploi, de « est-ce que vous-êtes-chaud- Carcasonne ?!!!!! » et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que prévu.

À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, « Bien reprenons ! » est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un road trip musical pour un homme en quête de lui-même Intime et universel…

Tout public à partir de 10 ans

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

