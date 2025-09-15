Théâtre et musique Comme il vous plaira de William Shakespeare Chartres

Théâtre et musique Comme il vous plaira de William Shakespeare

Dans Comme il vous plaira, un Duc tyrannique bannit sa nièce, qui s’enfuit dans la forêt d’Arden avec sa cousine. Rosalinde et Célia se travestissent et découvrent la liberté de leurs nouvelles identités, transformant la fuite en jeu et en aventure.

Dans ce refuge où tous les exilés se retrouvent, Shakespeare propose une comédie féministe et humaniste. L’œuvre interroge stéréotypes de genre, relations humaines et justice, mêlant burlesque, aventure et comédie musicale pour célébrer la liberté et l’audace de penser autrement. Par la Compagnie Möbius band. Tout public à partir de 12 ans. 13 .

English :

In Comme il vous plaira, a tyrannical Duke banishes his niece, who flees to the forest of Arden with her cousin. Rosalinde and Celia cross-dress and discover the freedom of their new identities, turning flight into play and adventure.

German :

In Comme il vous plaira verbannt ein tyrannischer Herzog seine Nichte, die daraufhin mit ihrer Cousine in den Wald von Arden flieht. Rosalinde und Celia verkleidet sich und entdeckt die Freiheit ihrer neuen Identitäten, wodurch die Flucht zu einem Spiel und Abenteuer wird.

Italiano :

In Comme il vous plaira, un duca tirannico bandisce la nipote, che fugge nella foresta di Arden con la cugina. Rosalinde e Celia si travestono e scoprono la libertà delle loro nuove identità, trasformando la fuga in gioco e avventura.

Espanol :

En Comme il vous plaira, un duque tiránico destierra a su sobrina, que huye al bosque de Arden con su prima. Rosalinde y Celia se disfrazan y descubren la libertad de sus nuevas identidades, convirtiendo la huida en juego y aventura.

