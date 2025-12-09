Théâtre et musique Duo là ! Cie Les rustines de l’Ange Rue Kateb Yacine Die
Théâtre et musique Duo là ! Cie Les rustines de l’Ange Rue Kateb Yacine Die mardi 9 décembre 2025.
Théâtre et musique Duo là ! Cie Les rustines de l’Ange
Rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die Drôme
Tarif : 7 – 7 – 16 EUR
Début : 2025-12-09 19:00:00
2025-12-09
Une partition gestuelle et musicale pour un duo sensible relié par un élastique extensible mais incassable…
Rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35
English :
A gestural and musical score for a sensitive duo linked by a stretchy but unbreakable elastic band?
German :
Eine gestische und musikalische Partitur für ein sensibles Duo, das durch ein dehnbares, aber unzerbrechliches Gummiband verbunden ist?
Italiano :
Una partitura gestuale e musicale per un duo sensibile legato da un elastico elastico ma infrangibile?
Espanol :
¿Una partitura gestual y musical para un dúo sensible unido por una banda elástica elástica pero irrompible?
