Théâtre et musique La Ferme des animaux Caliband Théâtre Chartres mardi 2 décembre 2025.

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Mardi 2025-12-02 14:30:00

fin : 2025-12-02 15:30:00

2025-12-02

Cette fable animalière, devenue un classique, met en lumière les mécanismes de soumission et de manipulation d’une communauté où les animaux prennent le pouvoir. Elle interroge notre esprit critique face aux discours politiques dominants et trouve une résonance particulière dans le contexte actuel.

Mathieu Létuvé en propose une adaptation originale, mêlant codes de la fable, cinéma et western. Avec projections, musique live et narration façon conteur forain, il crée un univers décalé où l’humour se mêle à la gravité, révélant toute l’actualité et la force du chef-d’œuvre de George Orwell. Tout public à partir de 9 ans. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

This animal fable, which has become a classic, sheds light on the mechanisms of submission and manipulation in a community where animals take power. It questions our critical thinking in the face of dominant political discourse, and has a particular resonance in today?s context.

German :

Diese zu einem Klassiker gewordene Tierfabel beleuchtet die Mechanismen der Unterwerfung und Manipulation in einer Gemeinschaft, in der die Tiere die Macht übernehmen. Sie stellt unseren kritischen Geist angesichts der vorherrschenden politischen Diskurse in Frage und findet im aktuellen Kontext ein

Italiano :

Questa favola animale, diventata un classico, fa luce sui meccanismi di sottomissione e manipolazione in una comunità in cui gli animali prendono il potere. Mette in discussione il nostro pensiero critico di fronte al discorso politico dominante e ha una particolare risonanza nel contesto odierno.

Espanol :

Esta fábula animal, que se ha convertido en un clásico, arroja luz sobre los mecanismos de sumisión y manipulación en una comunidad en la que los animales toman el poder. Cuestiona nuestro pensamiento crítico frente al discurso político dominante, y tiene una resonancia particular en el contexto act

