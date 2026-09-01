Informations pratiques

Eynesse

Théâtre et musique « Paroles de Cornebidouille » par la Cie La Bonhommerie à La Bergerie

La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Paroles de Cornebidouille » (Durée 45 min) est un spectacle théâtral et musical.

Nous retrouvons nos deux personnages mais cette fois çi nous emmenons sur scène les deux premiers albums de Cornebidouille écrit par Pierre Bertrand avec qui nous avons collaboré pour ce spectacle.

Descriptif:

Féenésia et Alberto, installés depuis peu sur Terre, nous ouvrent la porte de leur modeste demeure. Au milieu de leur salon, ils invitent à découvrir deux aventures de la sorcière Cornebidouille. Lui est dresseur de sons, les objets et les instruments qui l’ entourent s’accordent. De douces mélodies et quelques chansons accompagnent et illustrent les mots de Pierre Bertrand. Elle elle conte, elle incarne, elle théâtralise les albums. Elle utilise le français signé pour soutenir et accompagner le langage. Ainsi la danse des ses doigts rend plus visuels les mots et expressions « cornebidouillés »… .

La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 50 67

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English : Théâtre et musique « Paroles de Cornebidouille » par la Cie La Bonhommerie à La Bergerie

L’événement Théâtre et musique « Paroles de Cornebidouille » par la Cie La Bonhommerie à La Bergerie Eynesse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays Foyen