THÉÂTRE ET MUSIQUE SOUEICHKFÉ Soueich

Soueich

THÉÂTRE ET MUSIQUE

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Théâtre & musique une soirée vivante à Soueich !

Théâtre & musique à Soueich

“Sur le fil des mots”

Une création contée en musique, inspirée de l’œuvre de Eduardo Galeano.

Un spectacle “sentipensant” qui invite à ressentir et réfléchir autrement

parler d’amour, des origines du monde… et même de football, avec poésie et humanité.

Porté par Carmen Samaoya et Gabriel Jordán, ce moment unique mêle mots, musique et émotions.

Entrée libre pour les adhérents

Adhésion 5€ pour la saison 2025–2026 .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Theater & music: a lively evening in Soueich!

L’événement THÉÂTRE ET MUSIQUE Soueich a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE