Théâtre et musique Sur les voix du Mississipi Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Théâtre et musique Sur les voix du Mississipi

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Lise Marais & Seve Jouaud le blues au fil du Mississippi

Dans le cadre du festival Errances, la médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer accueille une création musical Sur les voix du Mississippi par Lise Marais & Seve Jouaud.

Ce duo, issu du projet La Voie Noire, propose une exploration sensible et envoûtante des chanteuses afro-américaines du XXᵉ siècle, figures emblématiques du blues et des musiques populaires modernes. À travers cette création, le public est invité à plonger dans l’univers des rives du Mississippi, un voyage à la fois historique et poétique, célébrant des voix qui ont marqué l’histoire et les luttes sociales.



Au programme

Entre interprétations musicales et récits captivants, Lise Marais & Seve Jouaud rendent hommage à des artistes légendaires comme Bessie Smith, l’impératrice du blues , Mahalia Jackson, icône des droits civiques, Nina Simone et bien d’autres. Chaque morceau raconte une histoire, chaque voix révèle une mémoire, pour un parcours immersif au fil des méandres du fleuve le plus célèbre des États-Unis.

Infos pratiques

Public: à partir de 10 ans

Durée 55min

Entrée: gratuit sur réservation

Une rencontre intimiste et vibrante, à la croisée de la musique et de l’histoire, qui promet émotions et découvertes.

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

English :

Lise Marais & Seve Jouaud: blues along the Mississippi River

