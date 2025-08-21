[Théâtre et musique] Une vie sur mesure · Scènes plurielles Parc d’activités des Besnardières Ambrières-les-Vallées

[Théâtre et musique] Une vie sur mesure · Scènes plurielles Parc d’activités des Besnardières Ambrières-les-Vallées jeudi 29 janvier 2026.

[Théâtre et musique] Une vie sur mesure · Scènes plurielles

Parc d’activités des Besnardières Espace culturel Colmont Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 21:20:00

Date(s) :

2026-01-29

Nomination aux Molières pour le meilleur seul en scène en 2016.

Quand on naît avec le rythme dans la peau, mais que son coeur ne bat pas en mesure avec celui des gens normaux, on est irrémédiablement condamné à vivre à contretemps. Adrien est loin d’être bête, il est juste différent et incompris des autres. Passionné par la batterie, il aime toutes les musiques le blues, le rock, la techno, le jazz, la bossa nova. Le coup de foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une telle union, et pourtant… C’est à travers cet instrument sur scène qu’il parvient petit à petit à nous livrer son histoire aussi drôle que bouleversante.

Il nous parle de la différence qui, lorsqu’elle conduit à l’exclusion, peut déboucher sur la folie. La dimension musicale et la virtuosité du comédien-batteur transforment ce spectacle atypique en un véritable coup de cœur, salué par la critique et le public, nous faisant passer du rire aux larmes avec humanité et poésie.

Jeudi 29 janvier · 20h00

Gorron · Espace culturel Colmont

Tout public (à partir de 10 ans)

Tarifs 10€ · 7€ réduit

Durée 1h20

Réservation conseillée au 02 43 08 47 47 ou www.bocage-mayennais.fr

Interprétation (en alternance) Pierre Martin-Bànos, Pierre Duchesne, Gabriel Charbonnet et Cédric Chapuis

Son et lumières Cilia Trocmée Léger

Soutiens Yamaha, La Baguetterie, Bosphorus, Le Monde, Paris Première .

Parc d’activités des Besnardières Espace culturel Colmont Ambrières-les-Vallées 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47

English :

Nominated at the Molières for best one-man show in 2016.

German :

Nominierung für die Molières für das beste Einzelstück im Jahr 2016.

Italiano :

Nominato ai Molières per il miglior spettacolo personale nel 2016.

Espanol :

Nominado en los Molières al mejor espectáculo unipersonal en 2016.

L’événement [Théâtre et musique] Une vie sur mesure · Scènes plurielles Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2025-08-21 par CDT53