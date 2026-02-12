THEATRE ET/OU REPAS-THEATRE Le Bal des Escargots PAR LES Z’AMATEUR Bourbonne-les-Bains
THEATRE ET/OU REPAS-THEATRE Le Bal des Escargots PAR LES Z’AMATEUR
CASINO JOA Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Tout public
Samedi 7 Mars à 20h30
Dimanche 8 Mars à 12h repas sur réservation au 03 25 90 90 90 .
CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 76 99 00 17
