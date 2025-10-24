Théâtre : Et pendant ce temps Simon veille Maison de quartier de la Bellangerais Rennes Dimanche 1 février 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

Avec beaucoup d’humour, une évolution de la condition féminine en France des années 50 à nos jours. Trois lignées de femmes nous entraînent, sous le regard historico-comique de Simon qui veille, au pays de la femme. Scènes de vie quotidienne en parodie de chansons décalées, une autre façon de parler des femmes.

Début : 2026-02-01T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T16:00:00.000+01:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

Maison de quartier de la Bellangerais 5 rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine