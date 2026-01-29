Théâtre : “ Et pendant ce temps Simon veille” par la compagnie Les Arts Maniaques, adaptation de la pièce de Corinne BERRON Maison de quartier La Bellangerais Rennes Dimanche 1 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

### Dimanche 1er Février, dans le cadre du Festival La Fettar la Maison de Quartier la Bellangerais accueille le spectacle “ Et pendant ce temps Simon veille” par la compagnie Les Arts Maniaques, adaptation de la pièce de Corinne BERRON .

Avec beaucoup d’humour, une évolution de la condition féminine en France des années 50 à nos jours. Trois lignées de femmes nous entrainent sous le regard historico-comique de Simon qui veille au pays de la femme. Scènes de vie quotidienne en parodies de chansons décalées, une autre façon de parler des femmes.

Dimanche 1er FEVRIER de 15h à 16h15

Maison de Quartier la Bellangerais

Tout public

Tarif : plein 5€ – réduit 2€ et gratuit moins de 12 ans

Billetterie sur place

Début : 2026-02-01T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T16:15:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



