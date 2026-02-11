Théâtre Et pendant ce temps Simone veille Puyricard Aix-en-Provence

Théâtre Et pendant ce temps Simone veille

Samedi 28 mars 2026 de 18h30 à 20h. Puyricard 35 avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Soirée théâtrale au profit de la Bibliothèque sonore du Pays d’Aix, par la compagnie AIL et fines herbes de Fuveau, mise en scène Marion Chaudieu.

Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de cette pièce qui revisite la condition des femmes en France des années 50 à nos jours. Un voyage dans le temps, ponctué par les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler que la lutte s’est faite à force de désirs, de combats et surtout dans la quête d’une égalité hommes/femmes. .

Puyricard 35 avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theatrical evening in aid of the Bibliothèque sonore du Pays d’Aix, by the AIL et fines herbes company from Fuveau, directed by Marion Chaudieu.

