Théâtre Et pendant ce temps Simone veille L’Usine Clergoux samedi 14 mars 2026.
Les points t’y es présentent et pendant ce temps Simone veille Mise en scène Gilles Rosso -Et pendant ce temps, Simone veille qui revisite la condition féminine en France des années 50 à nos jours. Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctué par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes. Nous (re)découvrons cette quête d’une égalité hommes femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisités avec beaucoup humour et une question sommes-nous enfin capable d’avancer ensemble ? Instruire, passer des messages et des espoirs, continuer des luttes (qui ne devraient pas en être) .
