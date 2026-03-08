Théâtre Et pendant ce temps Simone veille L’Usine Clergoux

Théâtre Et pendant ce temps Simone veille

L’Usine 17 Route de la Gabinelle Clergoux Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les points t’y es présentent et pendant ce temps Simone veille Mise en scène Gilles Rosso -Et pendant ce temps, Simone veille qui revisite la condition féminine en France des années 50 à nos jours. Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctué par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes. Nous (re)découvrons cette quête d’une égalité hommes femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisités avec beaucoup humour et une question sommes-nous enfin capable d’avancer ensemble ? Instruire, passer des messages et des espoirs, continuer des luttes (qui ne devraient pas en être) .

L’Usine 17 Route de la Gabinelle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 91 21

