Théâtre Et pendant ce temps, Simone veille ! Route de Beaufort Gennes-Val-de-Loire

Route de Beaufort Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

La troupe La Cerise sur le Tréteau vous donne rendez-vous pour une représentation exceptionnelle de la pièce à succès « Et pendant ce temps, Simone veille! », mise en scène par Hélène Gay, au profit de l’association Les Re’Belles Roses.

Un spectacle drôle, engagé et féministe qui retrace l’évolution des droits des femmes à travers plusieurs générations. Un moment à la fois divertissant et percutant, à ne pas manquer !

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 15h30. .

Route de Beaufort Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesrebellesroses@gmail.com

English :

The La Cerise sur le Tréteau troupe invites you to an exceptional performance of the hit play « Et pendant ce temps, Simone veille! », directed by Hélène Gay, in aid of the Les Re?Belles Roses charity.

German :

Die Theatergruppe La Cerise sur le Tréteau lädt Sie zu einer außergewöhnlichen Aufführung des Erfolgsstücks « Et pendant ce temps, Simone veille! » unter der Regie von Hélène Gay zugunsten des Vereins Les Re?Belles Roses ein.

Italiano :

La Cerise sur le Tréteau metterà in scena un’eccezionale rappresentazione della commedia di successo « Et pendant ce temps, Simone veille! », diretta da Hélène Gay, a favore dell’associazione Les Re?Belles Roses.

Espanol :

La Cerise sur le Tréteau pondrá en escena una representación excepcional de la exitosa obra « Et pendant ce temps, Simone veille! », dirigida por Hélène Gay, a beneficio de la asociación benéfica Les Re?Belles Roses.

